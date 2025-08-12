Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп оголосив про 90-денне перемир’я в торговельному конфлікті з Китаєм

12 серпня 2025, 10:38
Вашингтон готовий послабити деякі обмеження на експорт напівпровідників, що є ключовою вимогою Китаю.

Президент США Дональд Трамп продовжив перемир'я в торговельній війні з Китаєм ще на 90 днів. Американський лідер заявив, що Пекін "добре поводиться" в питаннях торгівлі.

Газета Financial Times пише, що Вашингтон готовий послабити деякі обмеження на експорт напівпровідників, що є ключовою вимогою Китаю, і порушили питання про можливість проведення саміту між Трампом і Сі Цзіньпіном.

FT повідомила, що Трамп дозволив Nvidia і AMD експортувати до Китаю більш досконалі чіпи в обмін на плату, що викликало тривогу у деяких прихильників жорсткої лінії в питаннях національної безпеки в уряді.

Президент США також оголосив, що не вводитиме мита на золото.

Попри перемир'я, як і раніше, діють додаткові 30%-ві мита на китайський імпорт на додачу до мит, які діяли, коли він вступив на посаду. Економісти попереджають, що мита щодо третього за величиною торгового партнера США, як і раніше, можуть призвести до зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.

Відносне затишшя в економічних відносинах між країнами настало після того, як Трамп уклав низку угод про зниження митних тарифів із великими торговельними партнерами, включно з ЄС і Японією, але наклав високі мита на інших, як Індія і Бразилія, після того як не зміг із ними домовитися.

СШАКитайДональд Трампмитаторгівельна війна

