Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп перейменував Пентагон у "Міністерство війни"

06 вересня 2025, 09:44
Трамп перейменував Пентагон у
Фото: afp.com
У наказі, який підписав Трамп, йдеться, що міністр оборони Піт Хегсет буде називатися міністром війни.

Президент США Дональд Трамп 5 вересня перейменував Міністерство оборони в Міністерство війни. Він вже підписав відповідний виконавчий указ.

Про це пишуть BBC та The Guardian.

"Я думаю, що це набагато доречніша назва, враховуючи те, де зараз знаходиться світ", – сказав Трамп і додав що «вона посилає сигнал перемоги».

BBC пише, що спочатку відомство використовуватиме нову назву як "другорядну", поки адміністрація Трампа шукатиме схвалення Конгресу, щоб зробити зміну постійною.

Проте The Guardian з посиланням на слова представника адміністрації Трампа зазначає, що цей наказ робить "Міністерство війни" другорядною назвою і таким чином дозволяє обійти потребу в схваленні Конгресу для офіційного перейменування.

У наказі, який підписав Трамп, йдеться, що міністр оборони Піт Геґсет буде називатися міністром війни. Він повинен буде підготувати та подати законодавчі й виконавчі пропозиції для остаточного перейменування відомства.

Сайт Пентагону вже змінив адресу на war.gov, а на головній сторінці з’явився напис "Міністерство війни США".

Білий дім ще не повідомив, скільки коштуватиме ребрендинг, але американські медіа пишуть, що капітальний ремонт сотень агентств, емблем, адрес електронної пошти та уніформ коштуватиме мільярд доларів.

Міністерство війни у США існувало з 1789 до 1947 року, коли адміністрація 33-го президента США Гаррі Трумена поділила відомство на Армію та ВПС, а також об’єднала його з тоді незалежним Військово-морським флотом.

Дональд ТрампСШАПентагонМіністерство війниПіт Геґсет

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється