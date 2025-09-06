Трамп перейменував Пентагон у "Міністерство війни"

У наказі, який підписав Трамп, йдеться, що міністр оборони Піт Хегсет буде називатися міністром війни.

Президент США Дональд Трамп 5 вересня перейменував Міністерство оборони в Міністерство війни. Він вже підписав відповідний виконавчий указ.

Про це пишуть BBC та The Guardian.

"Я думаю, що це набагато доречніша назва, враховуючи те, де зараз знаходиться світ", – сказав Трамп і додав що «вона посилає сигнал перемоги».

BBC пише, що спочатку відомство використовуватиме нову назву як "другорядну", поки адміністрація Трампа шукатиме схвалення Конгресу, щоб зробити зміну постійною.

Проте The Guardian з посиланням на слова представника адміністрації Трампа зазначає, що цей наказ робить "Міністерство війни" другорядною назвою і таким чином дозволяє обійти потребу в схваленні Конгресу для офіційного перейменування.

У наказі, який підписав Трамп, йдеться, що міністр оборони Піт Геґсет буде називатися міністром війни. Він повинен буде підготувати та подати законодавчі й виконавчі пропозиції для остаточного перейменування відомства.

Сайт Пентагону вже змінив адресу на war.gov, а на головній сторінці з’явився напис "Міністерство війни США".

Білий дім ще не повідомив, скільки коштуватиме ребрендинг, але американські медіа пишуть, що капітальний ремонт сотень агентств, емблем, адрес електронної пошти та уніформ коштуватиме мільярд доларів.

Міністерство війни у США існувало з 1789 до 1947 року, коли адміністрація 33-го президента США Гаррі Трумена поділила відомство на Армію та ВПС, а також об’єднала його з тоді незалежним Військово-морським флотом.