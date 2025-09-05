Трамп планує зробити США провідним постачальником військових дронів у світі
Президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку планує змінити трактування 38-річного договору про контроль озброєнь, щоб дозволити експорт сучасних безпілотників MQ-9 Reaper та інших ударних БПЛА за кордон.
Про це повідомляє Reuters.
Інформагенство з посиланням на джерела зазначає, що нове тлумачення договору надасть США можливість продажу понад 100 дронів MQ-9 Саудівській Аравії, про що королівство запросило навесні цього року. Це може стати частиною оголошеної в травні угоди з продажу зброї на суму 142 мільярди доларів.
Таким чином, нова інтерпретація дозволить США класифікувати безпілотники як літаки, подібні до F-16, а не як ракетні системи, обходячи обмеження Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ), підписану між 35 країнами в 1987 році.
Як пише видання, посилаючись на власні джерела, союзники США в Тихоокеанському регіоні та Європі також висловили зацікавленість у військових покупках.
Анонімний чиновник повідомив, що намір Трампа переосмислити договір є першою частиною запланованого "великого" перегляду програми військових продажів США за кордон.
У Трампа очікують, що нові правила дадуть змогу США "стати провідним постачальником дронів, а не поступатися цією нішею Туреччині та Китаю".
При цьому американські чиновники стверджують, що всі продажі дронів, як і раніше, підлягатимуть процедурі іноземних військових продажів уряду США.
Згідно з цією процедурою, перевіряється дотримання прав людини й здатність покупця забезпечити безпеку збройової системи.
Однак захисники прав людини і прихильники контролю над озброєннями попереджають, що це може посилити насильство і нестабільність у таких регіонах, як Близький Схід і Південна Азія.
До слова, Китай не є підписантом РКРТ. Водночас серед підписантів є Туреччина, яка, як пише Reuters, змогла продемонструвати свої безпілотники Bayraktar-TB2 проти російських військ в Україні, оскільки вони мають меншу дальність дії, легші та підпадають під інший стандарт договору, ніж важчі безпілотники, такі як Reaper.
росія ж використовує як вітчизняні, так і іранські безпілотники для атак на Україну. США не продавали та не передавали Києву великі дрони, побоюючись, що передові технології можуть потрапити до рук ворога.