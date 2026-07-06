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Трамп поставив нову умову союзникам по НАТО

06 липня 2026, 09:35
Трамп поставив нову умову союзникам по НАТО
Генсек Альянсу намагається переконати президента США не ставити під сумнів єдність блоку.

Президент США Дональд Трамп висунув союзникам по НАТО нову вимогу напередодні саміту Альянсу в Анкарі. Якщо раніше головною темою були оборонні витрати, то тепер американський лідер заявив, що очікує від партнерів політичної лояльності.

Про це повідомляє  Associated Press.

Як зазначає агентство, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже майже два роки намагається зберегти конструктивні відносини між Альянсом і адміністрацією Дональда Трампа. Для цього він неодноразово наголошував на збільшенні оборонних витрат європейських союзників та ролі США у зміцненні безпеки НАТО. Під час нещодавньої зустрічі у Білому домі Рютте презентував Трампу графік під назвою The Trump Trillion, у якому було показано, що з 2017 року європейські союзники та Канада витратили на оборону додаткові $1,2 трлн.
 
Таким чином генсек НАТО намагався продемонструвати, що вимоги Вашингтона щодо збільшення оборонних бюджетів уже виконуються.Втім, за даними Associated Press, цього виявилося недостатньо.
 
"Нам не потрібні їхні гроші – нам нічого не потрібно. Я просто хочу лояльності", – заявив Трамп.
 
Президент США також висловив невдоволення тим, що окремі союзники не підтримали американську військову операцію проти Ірану, яку Вашингтон проводив разом з Ізраїлем. Як пише агентство, Трамп навіть натякнув, що міг би пропустити саміт НАТО, якби його не приймав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Associated Press зазначає, що саме через непередбачуваність позиції Трампа Марк Рютте змушений приділяти значну частину своєї роботи не лише питанням розвитку Альянсу, а й збереженню активної ролі США в НАТО.
 
За інформацією агентства, останні заяви Вашингтона щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі та зменшення сил, які США готові надати для захисту союзників, посилили занепокоєння всередині Альянсу. Водночас Рютте продовжує переконувати американського президента, що європейські держави вже істотно збільшили оборонні витрати, закуповують американське озброєння та поступово беруть на себе більшу відповідальність за власну безпеку. На думку Associated Press, тепер головним випробуванням для генерального секретаря НАТО стане не питання фінансування, а здатність зберегти єдність Альянсу в умовах нових політичних вимог президента США.
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