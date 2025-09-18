Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп поставив Європі умови, які неможливо виконати, аби уникнути тиску на рф — WSJ

18 вересня 2025, 08:39
Трамп поставив Європі умови, які неможливо виконати, аби уникнути тиску на рф — WSJ
Фото: apnews.com
Трамп і Європа розходяться в поглядах щодо санкцій проти росії.

Європейський Союз відклав ухвалення нового пакета санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп несподівано закликав Брюссель самостійно припинити закупівлі російської нафти та запровадити торговельні мита проти Китаю й Індії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дипломатичні джерела.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутні обмеження вдарять по банківському сектору рф, енергетиці та крипторинку. Окрім того, за даними джерел, Трамп закликав Європу використати заморожені російські активи, що зберігаються у Бельгії.

У Брюсселі тривалий час відмовлялися від такої ідеї, побоюючись удару по репутації ЄС як надійного фінансового центру. Втім, на тлі війни і зростання витрат на підтримку України, союзники дедалі серйозніше розглядають можливість розблокування частини із 300 млрд доларів активів Центробанку рф. Один із варіантів передбачає фактичне кредитування України за рахунок цих коштів із гарантіями ЄС.

Виконати вимоги Трампа щодо повної відмови від російських енергоносіїв європейцям складно: Угорщина та Словаччина залишаються критично залежними від поставок, а великі економіки — Німеччина, Франція й Італія — продовжують купувати російське пальне. У 2024 році обсяги імпорту енергоносіїв із рф сягнули близько 27 млрд доларів.

ЄС також відкинув пропозицію Вашингтона щодо тарифів проти Китаю та Індії. Натомість Брюссель зосереджується на точкових санкціях проти компаній і посередників, які допомагають обходити обмеження. У новому пакеті очікується поява низки китайських фірм, однак нових заходів проти Індії не планують через переговори про угоду про вільну торгівлю.

Попередні санкції ЄС проти росії суттєво обмежили імпорт газу та фінансові операції кремля, проте їхній ефект залишається обмеженим. Тепер європейські столиці намагаються знайти компроміс між власними економічними інтересами та тиском з боку США, які після зупинки військової допомоги Україні перекладають більшу відповідальність на союзників.

війнаДональд ТрампЄвросоюзсанкціі проти росії

Останні матеріали

Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється