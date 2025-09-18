Трамп поставив Європі умови, які неможливо виконати, аби уникнути тиску на рф — WSJ

Трамп і Європа розходяться в поглядах щодо санкцій проти росії.

Європейський Союз відклав ухвалення нового пакета санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп несподівано закликав Брюссель самостійно припинити закупівлі російської нафти та запровадити торговельні мита проти Китаю й Індії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дипломатичні джерела.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутні обмеження вдарять по банківському сектору рф, енергетиці та крипторинку. Окрім того, за даними джерел, Трамп закликав Європу використати заморожені російські активи, що зберігаються у Бельгії.

У Брюсселі тривалий час відмовлялися від такої ідеї, побоюючись удару по репутації ЄС як надійного фінансового центру. Втім, на тлі війни і зростання витрат на підтримку України, союзники дедалі серйозніше розглядають можливість розблокування частини із 300 млрд доларів активів Центробанку рф. Один із варіантів передбачає фактичне кредитування України за рахунок цих коштів із гарантіями ЄС.

Виконати вимоги Трампа щодо повної відмови від російських енергоносіїв європейцям складно: Угорщина та Словаччина залишаються критично залежними від поставок, а великі економіки — Німеччина, Франція й Італія — продовжують купувати російське пальне. У 2024 році обсяги імпорту енергоносіїв із рф сягнули близько 27 млрд доларів.

ЄС також відкинув пропозицію Вашингтона щодо тарифів проти Китаю та Індії. Натомість Брюссель зосереджується на точкових санкціях проти компаній і посередників, які допомагають обходити обмеження. У новому пакеті очікується поява низки китайських фірм, однак нових заходів проти Індії не планують через переговори про угоду про вільну торгівлю.

Попередні санкції ЄС проти росії суттєво обмежили імпорт газу та фінансові операції кремля, проте їхній ефект залишається обмеженим. Тепер європейські столиці намагаються знайти компроміс між власними економічними інтересами та тиском з боку США, які після зупинки військової допомоги Україні перекладають більшу відповідальність на союзників.