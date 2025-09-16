ЄС відклав представлення нового пакета санкцій проти росії

Причиною стали внутрішні розбіжності в ЄС та тиск з боку США щодо енергетичної залежності окремих країн-членів від москви.

Заплановане на 17 вересня представлення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії було відкладено.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

За словами одного з високопоставлених співрозмовників видання, рішення про відтермінування ухвалили на тлі зростаючого політичного тиску, як з боку США, так і всередині Євросоюзу.

Зокрема, йдеться про спроби вплинути на Словаччину та Угорщину з метою зменшення їхньої залежності від російських енергоносіїв, передусім нафти.

Очікувалося, що нові обмеження проти москви будуть обговорені на засіданні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper II), однак питання було виключене з порядку денного. Коли саме відбудеться представлення санкційного пакета — наразі невідомо. Повідомлення про відкладення було розіслано столицям ЄС у понеділок, без подальших роз’яснень.

У Європейській комісії відмовилися коментувати ситуацію.

Нагадаємо, у липні Єврокомісія запропонувала законодавчий план щодо повного припинення залежності ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року. Минулого тижня президент США Дональд Трамп також закликав союзників по НАТО припинити імпорт російської нафти, вимагаючи рішучішої позиції у боротьбі з фінансуванням війни в Україні.

Раніше ми писали, що Євросоюз представить 19-й пакет санкцій проти росії 17 вересня.