Трамп прокоментував конфлікт Маска та Євросоюзу

09 грудня 2025, 11:32
Трамп прокоментував конфлікт Маска та Євросоюзу
Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася, наголосив американський президент.
Європа рухається в "поганий" бік відразу за кількома напрямами.
 
Про це заявив американський президент Дональд Трамп  на зустрічі з представниками агробізнесу, Білий дім транслював її в YouTube.
 
Його попросили прокоментувати штраф для соціальної мережі Х у розмірі €120 млн, який на неї наклала Єврокомісія 5 грудня.
 
За словами глави Білого дому, він не заглиблювався в цю тему, але має намір дістати "повний звіт". Власник Х Ілон Маск не звертався до нього по підтримку, стверджує президент.
 
"Ого, це неприємна тема! Ілон не телефонував мені, щоб попросити про допомогу в цій справі... Я не думаю, що це правильно... Послухайте, Європа має бути дуже обережною. Вони роблять багато речей, це дуже погано, погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася", – сказав американський президент.

 

