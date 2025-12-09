Трамп прокоментував конфлікт Маска та Євросоюзу

Європа рухається в "поганий" бік відразу за кількома напрямами.

Його попросили прокоментувати штраф для соціальної мережі Х у розмірі €120 млн, який на неї наклала Єврокомісія 5 грудня.

За словами глави Білого дому, він не заглиблювався в цю тему, але має намір дістати "повний звіт". Власник Х Ілон Маск не звертався до нього по підтримку, стверджує президент.

"Ого, це неприємна тема! Ілон не телефонував мені, щоб попросити про допомогу в цій справі... Я не думаю, що це правильно... Послухайте, Європа має бути дуже обережною. Вони роблять багато речей, це дуже погано, погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася", – сказав американський президент.