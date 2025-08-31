Трамп пропонує повернути Міноборони США стару назву – Міністерство війни

Така ініціатива може вимагати схвалення з боку Конгресу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє плани перейменувати американське Міністерство оборони в Міністерство війни, слідуючи ініціативі Трампа відродити назву відомства, яка востаннє використовувалася в 1947 році.

Про це повідомляє WSJ, посилаючись на слова представника Білого дому.

Відновлення колишньої назви найбільшого урядового відомства США може бути здійснено через відповідний закон Конгресу, але, за словами джерела видання, Білий дім розглядає й інші шляхи.

Трамп з моменту вступу на посаду неодноразово висловлював ідею перейменування Міноборони.

"Як Міністерство війни, ми виграли все …Я думаю, нам доведеться повернутися до цього", — сказав Трамп у понеділок, 25 серпня.

За словами колишнього американського чиновника, Пентагон почав розробляти законодавчі пропозиції таких змін на початку другого терміну Трампа. Однією з ідей було попросити Конгрес надати повноваження відновити колишню назву в разі надзвичайного стану в країні, а також відродити посаду міністра війни для вищого цивільного посадовця відомства.

Стара назва “звучить сильніше”, сказав Трамп у понеділок під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї. Він додав, що зміна буде внесена “протягом наступного тижня або близько того”.

Структура збройних сил США значно еволюціонувала з часу створення Міністерства війни в 1789 році, так само як і назва бюрократичного апарату, що її контролює. Спочатку Міністерство війни США контролювало армію, а окреме Міністерство військово-морських сил керувало ВМС та морською піхотою.

Після Другої світової, прагнучи підвищити ефективність, тодішній президент США Гаррі Трумен об'єднав збройні сили в одну групу, спочатку названу Національним військовим управлінням, відповідно до закону, прийнятого Конгресом у 1947 році. Законодавство об'єднало Міністерство військово-морських сил і Міністерство війни та новостворені незалежні Військово-повітряні сили в єдину групу, очолювану цивільним міністром оборони. Більша частина опору змінам була пов'язана з припиненням статусу ВМС як незалежного відомства.

У 1949 році Конгрес скасував Національне військове управління і перейменував його на Міністерство оборони, надавши міністру більше повноважень для нагляду за службами, включаючи процедури закупівель. Це викликало занепокоєння, що розширені повноваження зроблять міністра оборони “військовим диктатором”.

За словами Трампа, його турбує те, що нинішня назва не є достатньо “войовничою”. У квітні під час заходу в Овальному кабінеті президент США сказав, що міністр оборони раніше називався міністром війни.

"Вони змінили цю назву, коли ми стали трохи більш політкоректними", — додав він.

Трамп також озвучив ідею відновлення цієї назви на саміті НАТО в Гаазі в червні. Міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок, 26 серпня, заявив, що назва “Міністерство оборони просто не звучить правильно”.