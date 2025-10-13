Трамп пригрозив путіну передати Україні ракети Tomahawk
13 жовтня 2025, 08:07
Він назвав Tomahawk "новим рівнем ескалації" і не виключив, що може порушити це питання в діалозі з рф
Президент США Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами, за якої умови Штати нададуть Україні ракети Tomahawk.
Про це повідомив Білий дім.
"Україна дуже потребує ракет Patriot. Тепер вони хотіли б отримати ракети Tomahawk. Побачимо. Можливо, мені доведеться поговорити про це з росією – чи хочуть вони, щоб Tomahawk полетіли в їхній бік. Ракети Tomahawk – це новий крок агресії. Це неймовірна, дуже потужна зброя", – заявив Трамп.
Він сказав, що можливо поговорить з нелегітимним президентом рф путіним і скаже йому, що надасть ракети Україні, якщо той не припинить війну. За словами Трампа, росії "не потрібно", щоб Київ одержав Tomahawk.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що росія відчуває загрозу через можливість передачі Україні далекобійних американських ракет Tomahawk і саме тому посилення оборонної підтримки з боку США може стати ключем до миру.