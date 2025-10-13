Трамп пригрозив путіну передати Україні ракети Tomahawk

Він назвав Tomahawk "новим рівнем ескалації" і не виключив, що може порушити це питання в діалозі з рф

Президент США Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами, за якої умови Штати нададуть Україні ракети Tomahawk.

Про це повідомив Білий дім.

"Україна дуже потребує ракет Patriot. Тепер вони хотіли б отримати ракети Tomahawk. Побачимо. Можливо, мені доведеться поговорити про це з росією – чи хочуть вони, щоб Tomahawk полетіли в їхній бік. Ракети Tomahawk – це новий крок агресії. Це неймовірна, дуже потужна зброя", – заявив Трамп.

Він сказав, що можливо поговорить з нелегітимним президентом рф путіним і скаже йому, що надасть ракети Україні, якщо той не припинить війну. За словами Трампа, росії "не потрібно", щоб Київ одержав Tomahawk.