Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп пригрозив путіну передати Україні ракети Tomahawk

13 жовтня 2025, 08:07
Трамп пригрозив путіну передати Україні ракети Tomahawk
Він назвав Tomahawk "новим рівнем ескалації" і не виключив, що може порушити це питання в діалозі з рф
Президент США Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами, за якої умови Штати нададуть Україні ракети Tomahawk.
 
Про це повідомив Білий дім.
 
"Україна дуже потребує ракет Patriot. Тепер вони хотіли б отримати ракети Tomahawk. Побачимо. Можливо, мені доведеться поговорити про це з росією – чи хочуть вони, щоб Tomahawk полетіли в їхній бік. Ракети Tomahawk – це новий крок агресії. Це неймовірна, дуже потужна зброя", – заявив Трамп.
 
Він сказав, що можливо поговорить з нелегітимним президентом рф путіним і скаже йому, що надасть ракети Україні, якщо той не припинить війну. За словами Трампа, росії "не потрібно", щоб Київ одержав Tomahawk.
 
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що росія відчуває загрозу через можливість передачі Україні далекобійних американських ракет Tomahawk і саме тому посилення оборонної підтримки з боку США може стати ключем до миру.
 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупантиTomahawk

Останні матеріали

Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О’Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється