москва нервує через можливу передачу Україні Tomahawk – Зеленський

12 жовтня 2025, 20:19
джерело president.gov.ua
За його словами, підтверджує ефективність західного тиску.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія відчуває загрозу через можливість передачі Україні далекобійних американських ракет Tomahawk і саме тому посилення оборонної підтримки з боку США може стати ключем до миру.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі в неділю, 12 жовтня, 

Зеленський повідомив, що вже вдруге за два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, зараз триває предметна робота між українськими та американськими командами щодо посилення оборонних спроможностей України.

"Ми бачимо і чуємо: росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", - сказав президент.

Серед основних тем розмови посилення систем протиповітряної оборони, зокрема постачання батарей Patriot, інших систем ППО, а також питання нарощування дальнобійності українських сил.

Зеленський також зазначив, що обговорив із Трампом енергетичну безпеку України, зокрема газову сферу.

"Наші військові, наші команди займатимуться всім тим, що ми обговорили. Дякую. Розраховуємо на результат",  додав президент.

Раніше стало відомо, що у кремлі "серйозно стурбовані" через можливі поставки Україні ракет Tomahawk.

 

Володимир ЗеленськийTomahawkросія війна

