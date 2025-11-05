Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп розглядає декілька варіантів військових дій проти Венесуели – NYT

05 листопада 2025, 13:13
За даними видання, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення.
Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила кілька варіантів військових дій у Венесуелі.
 
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.
 
За даними видання, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Його радники розділилися: частина наполягає на жорстких діях, щоб "усунути Мадуро", інші попереджають про ризики — від втрат серед американських військових до провалу операції. 
 
Президент, зазначає NYT, не приховує занепокоєння можливими наслідками, але водночас ставить питання про вигоди для США, зокрема — про те, чи може країна отримати контроль над венесуельською нафтою.
 
Юристи Міністерства юстиції працюють над підготовкою правової аргументації, яка дозволила б провести військову операцію без схвалення Конгресу. Вона ґрунтується на твердженні, що Мадуро та його оточення є ключовими фігурами наркокартелю Cartel de los Soles, визнаного у США наркотерористичною організацією. 
 
Це, за задумом радників, могло б створити юридичну основу навіть для ліквідації Мадуро. Подібну логіку адміністрація вже застосовувала у морських операціях проти суден, підозрюваних у перевезенні наркотиків.
 
NYT зазначає, що для тиску на режим Мадуро Сполучені Штати активно нарощують військову присутність у регіоні. У Карибському морі перебувають близько 10 000 американських військових, половина з яких розміщена на кораблях. 
 
До середини місяця очікується прибуття авіаносця USS Gerald R. Ford з 5 000 моряками і понад 75 літаками, серед них — F/A-18. У регіоні також діють стратегічні бомбардувальники B-52 та B-1, а підрозділи спецоперацій провели навчання поблизу узбережжя Венесуели. За оцінками видання, така демонстрація сили може бути частиною психологічної кампанії тиску на Мадуро.
 
За даними NYT, адміністрація розглядає три основні сценарії дій:
 
  • Авіаудари по військових об’єктах — атаки на бази, що можуть бути залучені до наркоторгівлі, щоб підірвати підтримку армії для Мадуро. У Вашингтоні припускають, що за таких умов президент Венесуели може втекти або стати вразливим до захоплення.
  • Операції спецпідрозділів Delta Force або SEAL Team 6 — з метою захоплення або ліквідації лідера Венесуели. Білий дім планує обґрунтувати це тим, що Мадуро не є легітимним главою держави, а керівником наркокартелю.
  • Наземна операція для захоплення інфраструктури — відправлення контртерористичних сил для взяття під контроль аеродромів і нафтових родовищ. Такий сценарій несе найбільші ризики для американських військових і цивільних, особливо у разі боїв у міських умовах Каракаса.

 

