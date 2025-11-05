Трамп розглядає декілька варіантів військових дій проти Венесуели – NYT

За даними видання, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила кілька варіантів військових дій у Венесуелі.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.

За даними видання, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Його радники розділилися: частина наполягає на жорстких діях, щоб "усунути Мадуро", інші попереджають про ризики — від втрат серед американських військових до провалу операції.

Президент, зазначає NYT, не приховує занепокоєння можливими наслідками, але водночас ставить питання про вигоди для США, зокрема — про те, чи може країна отримати контроль над венесуельською нафтою.