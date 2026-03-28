Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп розглядає покарання для союзників НАТО – ЗМІ

28 березня 2026, 19:34
Фото: ap.org
Президент США нині розглядає можливість позбавити союзників права брати участь у прийнятті рішень.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО з метою покарання членів Альянсу, які не виконують вимоги щодо фінансування.

Про це повідомило видання The Telegraph на основі інформації від власних джерел.

Президент США нині розглядає модель "плати, щоб грати", яка може позбавити союзників права брати участь у прийнятті рішень.

"Наше розчарування європейцями було цілком реальним. Жодна країна, яка не сплачує 5%, не повинна мати права голосу щодо майбутніх витрат у НАТО", – зазначило джерело в адміністрації Трампа.

Всі країни-члени НАТО нині витрачають щонайменше 2% ВВП на оборону – це ціль, яку було встановлено у 2014 році. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що лідери повинні будуть розробити плани досягнення наступної цілі у 5% на саміті в Анкарі пізніше цього року.

Згідно з пропозиціями, які розглядає Трамп, союзників по НАТО, які не досягають нової мети, можуть позбавити права голосу щодо рішень про розширення, спільні місії та застосування статті 5 про взаємну оборону.

Троє посадовців НАТО повідомили виданню, що американські представники офіційно не виносили ці плани на розгляд у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Одне джерело все ж визнало, що американські посадовці наполягали на моделі "плати, щоб грати" на кількох дискусійних форумах.

Рішення всередині НАТО вимагають консенсусу. Союзники по НАТО, ймовірно, заблокують будь-які зміни до процесу, що спричинить чергове зіткнення з Трампом.

Це одна з кількох ідей, які Трамп зважує, після того, як союзники відхилили його вимогу надіслати військові кораблі для розблокування Ормузької протоки.

Джерела, близькі до президента США, повідомили, що він також розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини. 

НАТОДональд ТрампМарк Рютте

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється