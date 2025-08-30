Трамп розглядає відправку американських приватних військових компаній в Україну

Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні

Американські приватні військові компанії можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану.

Про це пише The Telegraph.

Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів у країні.

Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні.

Американських підрядників можуть розгорнуті для допомоги у відновленні оборони України на передовій, будівництві нових баз та захисту американського бізнесу.

Як очікують, присутність приватних солдатів діятиме як стримуючий фактор, щоб відбити бажання путіна порушити припинення вогню.