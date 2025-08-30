Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп розглядає відправку американських приватних військових компаній в Україну

30 серпня 2025, 20:15
Трамп розглядає відправку американських приватних військових компаній в Україну
Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні
Американські приватні військові компанії можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану.
 
Про це пише The Telegraph. 
 
Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів у країні.
 
Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні.
 
Американських підрядників можуть розгорнуті для допомоги у відновленні оборони України на передовій, будівництві нових баз та захисту американського бізнесу.
 
Як очікують, присутність приватних солдатів діятиме як стримуючий фактор, щоб відбити бажання путіна порушити припинення вогню.
 
Цей план обговорюється разом з низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією охочих на чолі з Великою Британією та Францією, які мають стати основою довгострокового мирного плану.
 
Остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та військово-морські місії в Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними після тижнів дипломатичної активності, спричиненої переговорами Трампа з путіним на Алясці.
 

 

