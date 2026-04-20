Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп сумнівається у продовженні перемир’я з Іраном

20 квітня 2026, 20:39
Фото: Yahoo Finanzas
Він не продовжить перемир’я без угоди та не відкриє Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є вкрай малоймовірним, якщо до завершення його дії не буде досягнуто нової угоди.

Про це він повідомив у телефонному інтерв’ю агенції Bloomberg.

За словами Трампа, чинне перемир’я, оголошене 7 квітня, завершується в середу ввечері за вашингтонським часом, і Білий дім не має наміру автоматично його продовжувати.

"Я не збираюся поспішати з укладенням поганої угоди. У нас є стільки часу, скільки потрібно", – наголосив президент.

Він також підкреслив, що стратегічно важлива Ормузька протока залишатиметься заблокованою доти, доки не буде підписано мирну угоду.

"Іранці відчайдушно хочуть, щоб її відкрили. Я цього не зроблю, поки не буде угоди", – заявив Трамп.

На тлі блокади ціни на нафту зросли, а ВМС США затримали судно під іранським прапором.

Тим часом у Тегерані заявили, що наразі не планують брати участь у можливих переговорах щодо офіційного завершення семитижневого конфлікту. Про це повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, уточнивши, що остаточне рішення ще не ухвалено.

Попри це, Трамп вважає переговори потенційно вигідними для обох сторін і не виключає особистої участі, хоча й не вважає її необхідною.

Водночас він попередив про ризик відновлення бойових дій:

"Якщо угоди не буде, я, безумовно, очікую цього".

За даними США, делегація високого рівня на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венс прямує до Пакистану, де можуть відбутися непрямі переговори з Іраном.

Напередодні, 19 квітня, Трамп також виступив із жорсткими попередженнями, заявивши, що у разі відмови Ірану від угоди США можуть завдати ударів по інфраструктурі Ірану, зокрема електростанціях і мостах.

 
Останні матеріали

Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється