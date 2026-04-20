Трамп сумнівається у продовженні перемир’я з Іраном

Він не продовжить перемир’я без угоди та не відкриє Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є вкрай малоймовірним, якщо до завершення його дії не буде досягнуто нової угоди.

Про це він повідомив у телефонному інтерв’ю агенції Bloomberg.

За словами Трампа, чинне перемир’я, оголошене 7 квітня, завершується в середу ввечері за вашингтонським часом, і Білий дім не має наміру автоматично його продовжувати.

"Я не збираюся поспішати з укладенням поганої угоди. У нас є стільки часу, скільки потрібно", – наголосив президент.

Він також підкреслив, що стратегічно важлива Ормузька протока залишатиметься заблокованою доти, доки не буде підписано мирну угоду.

"Іранці відчайдушно хочуть, щоб її відкрили. Я цього не зроблю, поки не буде угоди", – заявив Трамп.

На тлі блокади ціни на нафту зросли, а ВМС США затримали судно під іранським прапором.

Тим часом у Тегерані заявили, що наразі не планують брати участь у можливих переговорах щодо офіційного завершення семитижневого конфлікту. Про це повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, уточнивши, що остаточне рішення ще не ухвалено.

Попри це, Трамп вважає переговори потенційно вигідними для обох сторін і не виключає особистої участі, хоча й не вважає її необхідною.

Водночас він попередив про ризик відновлення бойових дій:

"Якщо угоди не буде, я, безумовно, очікую цього".

За даними США, делегація високого рівня на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венс прямує до Пакистану, де можуть відбутися непрямі переговори з Іраном.

Напередодні, 19 квітня, Трамп також виступив із жорсткими попередженнями, заявивши, що у разі відмови Ірану від угоди США можуть завдати ударів по інфраструктурі Ірану, зокрема електростанціях і мостах.