Трамп у Давосі підпише угоду про створення "Ради миру" — ABC News

22 січня 2026, 09:24
Трамп у Давосі підпише угоду про створення
"Рада миру" вперше була створена 2025 року з дворічним мандатом Радбезу ООН для управління і відновлення Гази, але в статуті ради немає прямих згадок про Газу.

Президент США Дональд Трамп сьогодні в четвер, 22 січня, має намір провести церемонію підписання угоди про створення "Ради" миру. Очікується, що це буде в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє ABC News.

Як пише видання, наразі понад два десятки країн прийняли запрошення Трампа увійти до складу ради директорів, але жоден із найбільших європейських союзників США поки що не дав жодних обіцянок, а деякі й зовсім відхилили цю ідею.

У середу спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що запрошення увійти до складу ради директорів прийняли до 25 країн.

"Думаю, понад 20, можливо, 25 світових лідерів уже прийняли цю пропозицію", - сказав Віткофф в інтерв'ю CNBC.

За даними американських чиновників, на минулих вихідних запрошення було розіслано більш ніж 50 світовим лідерам. Представник Білого дому розповів АВС News, що очікується участь близько 30 країн.

Водночас джерело Reuters каже, що вже приблизно 35 світових лідерів підтвердили свій намір увійти до складу "Ради миру".

Серед них - союзники США з Близького Сходу, такі як Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар і Єгипет, а також члени НАТО Туреччина та Угорщина, чиї лідери підтримують хороші особисті стосунки з Трампом.

Крім того, взяти участь погодилися такі країни, як Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай і В'єтнам.

Офіційно Білий дім поки не оприлюднив повний список запрошених. Залишається також незрозумілим, скільки країн підпишуть угоду на очікуваній у четвер церемонії.

ABC зазначає, що "Рада миру" вперше була створена 2025 року з дворічним мандатом Радбезу ООН для управління і відновлення Гази, але в статуті ради немає прямих згадок про Газу.

Із проєкту статуту випливає, що "Рада миру" має значно ширший мандат як "міжнародна організація" та "орган з миробудівництва", що прагне до розв'язання світових конфліктів і забезпечення міцного миру. Тобто, організація, на кшталт очолюваної Сполученими Штатами ООН.

Трамп, який, як очікується, очолить раду директорів, потенційно може обіймати цю посаду довічно.

