Трамп утримався від санкцій проти рф – WSJ

05 вересня 2025, 13:51
Трамп утримався від санкцій проти рф – WSJ
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Він також закликав європейські держави посилити економічний тиск на Китай через його підтримку рф
Попри домовленості з європейськими лідерами, президент США Дональд Трамп не взяв на себе чітких зобов’язань щодо нових санкцій проти росії.
 
Про це повідомляє Wall Street Journal.
 
Як пише видання з посиланням на джерела, Трамп під час саміту "коаліції рішучих" у Парижі 4 вересня звинуватив європейські країни в закупівлі російської нафти, зазначаючи, що ці кошти підтримують війну росії проти України.
 
Водночас Трамп не оголосив про нові санкції з боку США проти країни-агресора, хоча збільшив мита на імпорт з Індії. Він також закликав європейські держави посилити економічний тиск на Китай через його підтримку росії.
