Трамп утримався від санкцій проти рф – WSJ

Він також закликав європейські держави посилити економічний тиск на Китай через його підтримку рф

Попри домовленості з європейськими лідерами, президент США Дональд Трамп не взяв на себе чітких зобов’язань щодо нових санкцій проти росії.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як пише видання з посиланням на джерела, Трамп під час саміту "коаліції рішучих" у Парижі 4 вересня звинуватив європейські країни в закупівлі російської нафти, зазначаючи, що ці кошти підтримують війну росії проти України.

Водночас Трамп не оголосив про нові санкції з боку США проти країни-агресора, хоча збільшив мита на імпорт з Індії. Він також закликав європейські держави посилити економічний тиск на Китай через його підтримку росії.