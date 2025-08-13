Трамп, Венс і Зеленський проведуть онлайн-зустріч перед самітом США-рф

Перемови мають стосуватися перспектив припинення війни та першого сигналу про готовність росії до мирного діалогу.

Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс планують провести онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами напередодні запланованого саміту між США та росією.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на двох високопосадовців США.

За даними ЗМІ, головною темою зустрічі стане обговорення поточної ситуації в Україні та можливих шляхів досягнення миру.

Президент Зеленський заявив, що москва вперше продемонструвала ознаки готовності завершити воєнний конфлікт. Цей висновок було зроблено після телефонної розмови, що відбулася 9 серпня за участі Дональда Трампа, радника Білого дому Стіва Віткоффа та європейських лідерів.

"Пан Віткофф дав зрозуміти, що росія готова або завершити війну, або, принаймні, зробити перший крок до перемир’я. Це був перший подібний сигнал із їхнього боку", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив позитивний тон перемовин і повідомив, що сигнал про можливість першого кроку до припинення бойових дій надійшов саме від Віткоффа.

Президент України наголосив, що під час розмови з американською стороною не прозвучало жодних вимог або конкретних пропозицій щодо подальших дій. Водночас він зауважив, що йому досі не відомі деталі переговорів між Віткоффим та президентом рф Володимиром путіним.

Зеленський припускає, що наступним етапом після його онлайн-зустрічі з Трампом стане діалог між лідерами США та рф. За його словами, це може відкрити шлях до тристоронньої зустрічі між США, Україною та росією.

Також раніше Зеленський прокоментував зустріч Трампа та путіна.