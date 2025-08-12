Зеленський прокоментував зустріч Трампа та путіна

Президент України підкреслив, що перемовини між Трампом і путіним важливі, але рішення про Україну без її представників прийняти не можуть

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор путін не зможуть ухвалити будь-яких рішень про Україну під час зустрічі на Алясці. Без участі Києва це неможливо.

Про це під час Українського молодіжного форуму "Молодь Тут!" заявив президент України Володимир Зеленський.