Зеленський прокоментував зустріч Трампа та путіна

12 серпня 2025, 17:31
Зеленський прокоментував зустріч Трампа та путіна
Президент України підкреслив, що перемовини між Трампом і путіним важливі, але рішення про Україну без її представників прийняти не можуть
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор путін не зможуть ухвалити будь-яких рішень про Україну під час зустрічі на Алясці. Без участі Києва це неможливо.
 
Про це під час Українського молодіжного форуму "Молодь Тут!" заявив президент України Володимир Зеленський.
 
Він зазначив, що переговори Трампа і путіна є важливими в будь-якому разі. Але говорити про Україну без України - неможливо, і ніхто такий формат не прийме.
 
"Тому розмова президента США і путіна, безумовно, може бути важливою для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть", - наголосив Зеленський.
 
Голова української держави висловив сподівання, що Трамп усвідомлює цей принцип.
 
Також Зеленський упевнений, що в майбутньому відбудеться його зустріч із путіним і Трампом. Оскільки, якщо є бажання завершити війну, то такий саміт необхідний.
 
"Будемо стояти на своїй правді, робити все, щоб ця війна закінчилася. І є речі, які є в тебе в серці, є речі, які є в тебе в Конституції", - додав він.
 
Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна має відбутися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

 

Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

