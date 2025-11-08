Трамп відмовився від участі США у саміті G20 у Південній Африці

Через, на його думку, порушення прав африканерів у Південній Африці.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті "Групи двадцяти", який має відбутися в листопаді в Йоганнесбурзі, що у Південній Африці.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому назвав «цілковитою ганьбою» ситуацію в Південній Африці, яка прийматиме саміт, і звинуватив владу країни у "порушеннях прав людини" проти африканерів нащадків європейських переселенців.

"Африканери вбиваються і знищуються, а їхні землі та ферми незаконно конфіскуються. Жоден представник уряду США не братиме участі в цьому саміті, доки триватимуть ці порушення", - написав Трамп.

Президент також нагадав, що у 2026 році саміт G20 прийматимуть Сполучені Штати, і повідомив, що захід відбудеться на його гольф-курорті в Маямі.

Трамп раніше неодноразово звинувачував Південну Африку у дискримінації білого населення та навіть ініціював програму прийому африканерів до США як біженців.

Влада Південної Африки послідовно відкидає ці звинувачення, називаючи їх безпідставними.