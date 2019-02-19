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Трамп відповів на оскарження 16 штатами його рішення про надзвичайний стан

"Як я і передбачав, 16 штатів, очолюваних переважно демократами і радикальними лівими, подали позов до, звичайно, 9-го округу!"
Президент США Дональд Трамп заявив, що 16 американських штатів, очолюваних переважно демократами, очікувано подали позов.
Трамп відповів на оскарження 16 штатами його рішення про надзвичайний стан Фото: Yahoo Finanzas

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Українська правда".

"Як я і передбачав, 16 штатів, очолюваних переважно демократами і радикальними лівими, подали позов до, звичайно, 9-го округу! Каліфорнія, штат, який витратив мільярди доларів на свою швидкісну залізницю, без надії на завершення її будівництва, здається, очолює цей процес!", - стверджує президент США.

 

 
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив,15 лютого, підпише постанову про запровадження надзвичайного стану, щоб забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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19 02 2019 22:59
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