ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп заявив, що 16 американських штатів, очолюваних переважно демократами, очікувано подали позов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп відповів на оскарження 16 штатами його рішення про надзвичайний стан
"Як я і передбачав, 16 штатів, очолюваних переважно демократами і радикальними лівими, подали позов до, звичайно, 9-го округу!"
Фото: Yahoo Finanzas
Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Українська правда".
"Як я і передбачав, 16 штатів, очолюваних переважно демократами і радикальними лівими, подали позов до, звичайно, 9-го округу! Каліфорнія, штат, який витратив мільярди доларів на свою швидкісну залізницю, без надії на завершення її будівництва, здається, очолює цей процес!", - стверджує президент США.
As I predicted, 16 states, led mostly by Open Border Democrats and the Radical Left, have filed a lawsuit in, of course, the 9th Circuit! California, the state that has wasted billions of dollars on their out of control Fast Train, with no hope of completion, seems in charge!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2019 г.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив,15 лютого, підпише постанову про запровадження надзвичайного стану, щоб забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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19 02 2019 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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