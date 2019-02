Трамп відповів на оскарження 16 штатами його рішення про надзвичайний стан

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Українська правда".

"Як я і передбачав, 16 штатів, очолюваних переважно демократами і радикальними лівими, подали позов до, звичайно, 9-го округу! Каліфорнія, штат, який витратив мільярди доларів на свою швидкісну залізницю, без надії на завершення її будівництва, здається, очолює цей процес!", - стверджує президент США.

As I predicted, 16 states, led mostly by Open Border Democrats and the Radical Left, have filed a lawsuit in, of course, the 9th Circuit! California, the state that has wasted billions of dollars on their out of control Fast Train, with no hope of completion, seems in charge!