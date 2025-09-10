Трамп відреагував на атаку рф по Польщі: "Що там? Поїхали!"

Цей інцидент може стати предметом обговорення на рівні НАТО.

У середу, 10 вересня, президент США Дональд Трамп прокоментував атаку російських дронів на територію Польщі, яка є членом НАТО, та анонсував розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким щодо інциденту.

Про це йдеться в дописі Трампа у його соцмережі Truth Social.

"Що там із порушенням росією повітряного простору Польщі дронами? Поїхали!" – написав він.

Як повідомив представник Білого дому, президент Трамп планує провести телефонну розмову з Каролем Навроцьким ще сьогодні. Основною темою обговорення стане порушення повітряного простору Польщі безпілотниками РФ, яке сталося в ніч на 10 вересня.

Тим часом, речник польського уряду Адам Шлапка повідомив, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск ініціював спільну розмову з низкою європейських лідерів.