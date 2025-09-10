Польща ініціює Статтю 4 НАТО після атаки дронів рф

Варшава формально запускає механізм консультацій НАТО, посилаючись на загрозу безпеці з боку росії.

Після нічного порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, Варшава офіційно звернулася до НАТО з проханням активувати Статтю 4 Північноатлантичного договору.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє газета The Guardian.

За словами глави уряду, консультації з партнерами вже набули формального характеру, і Польща очікує на широку підтримку союзників.

"Це лише перший крок. Ми цінуємо слова солідарності, але цього недостатньо. Ми проситимемо набагато більшої підтримки", - підкреслив Туск.

Він зауважив, що, хоча ситуація не є підставою для оголошення стану війни, рівень загрози з боку рф є найвищим з часів Другої світової війни.

Прем’єр також звернув увагу, що російські безпілотники перетнули польський повітряний простір в ніч на 10 вересня, і це є не просто інцидентом, а частиною масштабнішої загрози. Водночас Польща фіксує підготовку росії і білорусі до спільних агресивних військових навчань, запланованих на найближчі дні.

"Перспектива військового конфлікту сьогодні ближча, ніж будь-коли за останні десятиліття", - зазначив прем’єр.

Туск також наголосив, що підтримка України залишається ключовою умовою забезпечення безпеки самої Польщі. За його словами, перші сигнали від партнерів у НАТО демонструють розуміння серйозності ситуації.

Зазначимо, що Стаття 4 Північноатлантичного договору дозволяє будь-якій країні-члену Альянсу ініціювати консультації, якщо вона вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою.

З моменту створення НАТО у 1949 році Статтю 4 застосовували лише сім разів. Востаннє - у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

В середу, 10 серпня, Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами.