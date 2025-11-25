Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп вимагає швидкого рішення від України, але москва не готова до миру — The Times

25 листопада 2025, 08:59
Трамп вимагає швидкого рішення від України, але москва не готова до миру — The Times
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
російському диктатору путіну невигідна мирна угода.

Трамп вимагає, щоб Зеленський до четверга прийняв "уточнений" мирний план, однак ознак того, що москва готова до миру, практично немає. Європейські лідери виступили проти початкового плану, підтриманого США, який фактично передбачав поділ України. Попри зусилля Києва та європейських столиць утримати Трампа на своєму боці, аналітики зазначають: навіть якщо угоду буде підписано, росія майже напевно продовжить війну.

Про це пише The Times.

Початковий план, підготовлений Стівом Віткоффом і Кирилом Дмитрієвим, викликав різку критику як такий, що повністю винагороджує москву. Після переговорів у Женеві уточнений варіант виключив заборону Україні вступати до НАТО та пункт про передачу росії незанятих територій — обидва були «червоними лініями» для Києва.

Однак саме ці вимоги залишаються центральними для кремля. путін неодноразово підкреслював, що вони не обговорюються, а повільне, але стійке просування російської армії зменшує стимули москви до миру.

війнаВладімір ПутінДональд Трампмирний план

Останні матеріали

Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється