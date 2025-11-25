Трамп вимагає швидкого рішення від України, але москва не готова до миру — The Times

російському диктатору путіну невигідна мирна угода.

Трамп вимагає, щоб Зеленський до четверга прийняв "уточнений" мирний план, однак ознак того, що москва готова до миру, практично немає. Європейські лідери виступили проти початкового плану, підтриманого США, який фактично передбачав поділ України. Попри зусилля Києва та європейських столиць утримати Трампа на своєму боці, аналітики зазначають: навіть якщо угоду буде підписано, росія майже напевно продовжить війну.

Про це пише The Times.

Початковий план, підготовлений Стівом Віткоффом і Кирилом Дмитрієвим, викликав різку критику як такий, що повністю винагороджує москву. Після переговорів у Женеві уточнений варіант виключив заборону Україні вступати до НАТО та пункт про передачу росії незанятих територій — обидва були «червоними лініями» для Києва.

Однак саме ці вимоги залишаються центральними для кремля. путін неодноразово підкреслював, що вони не обговорюються, а повільне, але стійке просування російської армії зменшує стимули москви до миру.