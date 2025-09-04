Трамп вимагає від Європи відмовитися від російської нафти

Також американський лідер, за словами чиновника, закликав європейських лідерів посилити економічний тиск на Китай

Президент США Дональд Трамп під час сьогоднішнього дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами закликав Європу до двох важливих кроків проти рф.

Неназваний чиновник Білого дому розповів, що Трамп заявив про необхідність, щоб Європа відмовилася від російської нафти.

Також американський лідер, за словами чиновника, закликав європейських лідерів посилити економічний тиск на Китай, щоб покарати його за фінансування військових зусиль росії.

Неназваний американський чиновник зазначив у коментарі виданню, що країни Європи "не можуть затягувати цю війну і висувати завищені вимоги".