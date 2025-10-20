Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заговорив про озброєння США

20 жовтня 2025, 20:35
Трамп заговорив про озброєння США
Американський президент повідомив, що США мають зброю, про яку "багато хто навіть не знає".

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають передові озброєння, про існування яких "багато хто навіть не знає".

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.

"Зброя, про яку багато хто й не знає, а я почав це ще чотири роки тому. Я відбудував армію чотири роки тому. Ми далеко попереду Китаю у всіх військових сферах, крім кораблебудування, але й там незабаром їх наздоженемо", – сказав президент США.
 
Трамп також зробив заяву про корисні копалини: "Приблизно через рік у нас буде стільки важливих мінералів і рідкісних земель, що ви не знатимете, що з ними робити. Вони будуть коштувати близько двох доларів".
 
Також президент США Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може перемогти росію у війні.
 
"Ну вони все ще можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони ще можуть виграти", – сказав він.
 
Зокрема, американський лідер додав, що просив російського диктатора путіна припинити атаки на цивільних в Україні. Це сталося під час телефонної розмови Трампа та диктатора минулого тижня.
 
"Але більшість загиблих – це солдати", – зазначив Трамп.

 

