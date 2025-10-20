Трамп заговорив про озброєння США

Американський президент повідомив, що США мають зброю, про яку "багато хто навіть не знає".

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають передові озброєння, про існування яких "багато хто навіть не знає".

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.

"Зброя, про яку багато хто й не знає, а я почав це ще чотири роки тому. Я відбудував армію чотири роки тому. Ми далеко попереду Китаю у всіх військових сферах, крім кораблебудування, але й там незабаром їх наздоженемо", – сказав президент США.

Трамп також зробив заяву про корисні копалини: "Приблизно через рік у нас буде стільки важливих мінералів і рідкісних земель, що ви не знатимете, що з ними робити. Вони будуть коштувати близько двох доларів".