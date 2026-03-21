Трамп запропонував купити мир з Іраном або продовження війни
21 березня 2026, 15:59
Президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти.
Дональд Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів - залежно від того, хочуть вони продовження чи зупинки війни з Іраном.
Про це пише видання Nabd, посилаючись на слова оманського журналіста Салема Аль-Джахурі.
За даними ЗМІ, президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти:
- 5 трильйонів доларів - якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала
- 2,5 трильйона доларів - якщо хочуть її зупинити.
Того ж дня Трамп заявив, що мета операції не зводиться до зміни влади в Ірані. За його словами, США діють разом із союзниками, щоб досягти своїх безпекових цілей і не втягнутися у затяжний конфлікт. Трамп також зазначив, що спільний тиск американських і ізраїльських збройних сил завдав серйозної шкоди іранській інфраструктурі, і тепер її відновлення буде вкрай складним.