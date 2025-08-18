Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп зателефонує путіну після закінчення своєї зустрічі з президентом України

18 серпня 2025, 21:08
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
За словами Трампа, він зателефонує путіну "відразу" після завершення переговорів із Зеленським і європейськими лідерами.

Президент США Дональд Трамп зателефонує владіміру путіну до кінця дня.

Про це він сам заявив під час спілкування з журналістами на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США зазначив, що незадовго до зустрічі із Зеленським у нього була "непряма" розмова з путіним. Він не уточнив, про що вони говорили.

За даними американських ЗМІ, Трамп хоче найближчим часом організувати тристоронню зустріч за участю себе, Зеленського і путіна. CNN повідомляв, що якщо переговори президентів США і України пройдуть успішно, підготовка зустрічі почнеться негайно, і вона може бути організована вже 22 серпня.

Трамп також прокоментував можливі гарантії безпеки від США для України, зокрема – потенційне направлення американських військових. Він не заперечив і не підтвердив можливість направити американський контингент в Україну.

Як повідомлялось, перед прибуттям до Білого дому Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України. За підсумками цих перемовин Зеленський заявив, що від путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії, тому США та Європа повинні чинити на нього спільний тиск. 

