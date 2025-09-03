Трамп заявив про змову росії, Китаю та КНДР проти США

Президент США нагадав про участь американців у війні Китаю та Японії.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін організував найбільший в історії країни військовий парад до 80-річчя перемоги над Японією, де були присутні диктатори рф владімір путін та КНДР Кім Чен Ин. Напередодні цього дійства на нього відреагував президент США Дональд Трамп, заявивши, що американці теж "проливали кров" у тій війні. Не забув Трамп і про путіна з Кім Чен Ином.

"Головне питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та «кров», які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули в прагненні Китаю до Перемоги та Слави. Я сподіваюся, що їх по праву шанують та пам'ятають за їхню хоробрість та самопожертву! Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю матимуть чудовий та тривалий день святкування", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Водночас американський президент попросив передати «найтепліші вітання» владіміру путіну та Кім Чен Ину, які за його словами "плетуть змову проти США".

Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який відвідав військовий парад у Китаї. Він прибув до Китаю разом із донькою Чу Е, яку південнокорейська розвідка вважає ймовірною наступницею. путін візит до Пекіну використав як для переговорів про нові енергетичні контракти з Китаєм, який залишається ключовим покупцем російських енергоресурсів на тлі західних санкцій.

Захід відбувся на тлі загострення торговельних суперечок із США. Водночас Трамп заявив, що у коментарі журналістам заявив, що не вважає парад викликом Вашингтону, й наголосив на "дуже добрих відносинах" із Сі.