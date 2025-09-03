Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп заявив про змову росії, Китаю та КНДР проти США

03 вересня 2025, 08:34
Трамп заявив про змову росії, Китаю та КНДР проти США
Фото: Yahoo Finanzas
Президент США нагадав про участь американців у війні Китаю та Японії.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін організував найбільший в історії країни військовий парад до 80-річчя перемоги над Японією, де були присутні диктатори рф владімір путін та КНДР Кім Чен Ин. Напередодні цього дійства на нього відреагував президент США Дональд Трамп, заявивши, що американці теж "проливали кров" у тій війні. Не забув Трамп і про путіна з Кім Чен Ином.

"Головне питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та «кров», які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули в прагненні Китаю до Перемоги та Слави. Я сподіваюся, що їх по праву шанують та пам'ятають за їхню хоробрість та самопожертву! Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю матимуть чудовий та тривалий день святкування", – написав Трамп у соцмережі Truth Social. 

Водночас американський президент попросив передати «найтепліші вітання» владіміру путіну та Кім Чен Ину, які за його словами "плетуть змову проти США".

Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який відвідав військовий парад у Китаї. Він прибув до Китаю разом із донькою Чу Е, яку південнокорейська розвідка вважає ймовірною наступницею. путін візит до Пекіну використав як для переговорів про нові енергетичні контракти з Китаєм, який залишається ключовим покупцем російських енергоресурсів на тлі західних санкцій.

Захід відбувся на тлі загострення торговельних суперечок із США. Водночас Трамп заявив, що у коментарі журналістам заявив, що не вважає парад викликом Вашингтону, й наголосив на "дуже добрих відносинах" із Сі. 

СШАКитайВладімір ПутінДональд ТрампКНДРСі Цзіньпінпарад

Останні матеріали

Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється