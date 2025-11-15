Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/ipressua/data/www/ipress.ua/lib/conn.php on line 93

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ipressua/data/www/ipress.ua/lib/news_func.php on line 4141
Трамп заявив, що США вже "досить скоро" проведуть ядерні випробування - iPress.ua
Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп заявив, що США вже "досить скоро" проведуть ядерні випробування

15 листопада 2025, 09:55
Трамп заявив, що США вже
Він зазначив, що інші країни проводять ядерні випробування, тому США також їх проводитимуть.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "досить скоро" країна проведе ядерні випробування.
 
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.
 
Він зазначив, що інші країни проводять ядерні випробування, тому США також їх проводитимуть. А на запитання про те, коли це може відбутися, глава Білого дому відповів: "Дуже скоро".
 
Трамп також наголосив, що у Вашингтону "більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни", і що він не хотів проводити нові випробування. Однак, продовжив президент США, через дії інших країн у нього "не було вибору".
 
Окрім цього, американський президент вважає, що в найближчі чотири-п'ять років росія і Китай наздоженуть США за кількістю ядерної зброї, а тому повторив свою ідею про денуклеаризацію.
 
"Провести зустріч, на якій будуть присутні представники трьох провідних країн, щоб скоротити кількість ядерної зброї — це було б чудово", — сказав він.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/ipressua/data/mod-tmp) in Unknown on line 0