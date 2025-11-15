Трамп заявив, що США вже "досить скоро" проведуть ядерні випробування

Він зазначив, що інші країни проводять ядерні випробування, тому США також їх проводитимуть.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "досить скоро" країна проведе ядерні випробування.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що інші країни проводять ядерні випробування, тому США також їх проводитимуть. А на запитання про те, коли це може відбутися, глава Білого дому відповів: "Дуже скоро".

Трамп також наголосив, що у Вашингтону "більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни", і що він не хотів проводити нові випробування. Однак, продовжив президент США, через дії інших країн у нього "не було вибору".