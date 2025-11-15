Трамп заявив, що США вже "досить скоро" проведуть ядерні випробування
15 листопада 2025, 09:55
Він зазначив, що інші країни проводять ядерні випробування, тому США також їх проводитимуть.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "досить скоро" країна проведе ядерні випробування.
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.
Він зазначив, що інші країни проводять ядерні випробування, тому США також їх проводитимуть. А на запитання про те, коли це може відбутися, глава Білого дому відповів: "Дуже скоро".
Трамп також наголосив, що у Вашингтону "більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни", і що він не хотів проводити нові випробування. Однак, продовжив президент США, через дії інших країн у нього "не було вибору".
Окрім цього, американський президент вважає, що в найближчі чотири-п'ять років росія і Китай наздоженуть США за кількістю ядерної зброї, а тому повторив свою ідею про денуклеаризацію.
"Провести зустріч, на якій будуть присутні представники трьох провідних країн, щоб скоротити кількість ядерної зброї — це було б чудово", — сказав він.