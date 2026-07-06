Трамп знову висміяв прем'єрку Італії перед самітом НАТО
06 липня 2026, 14:33
Фото: EPA/UPG
Це вже не перший випадок публічних випадів Трампа на адресу Мелоні.
Президент США Дональд Трамп перед самітом НАТО в Анкарі знову публічно висміяв прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.
Про це стало відомо із соцмережі Truth Social.
Трамп поширив світлину, на якій Мелоні дивиться на нього під час саміту G7, що відбувся минулого місяця у Франції. На фото був розміщений напис "Restraining order needed" ("Потрібен обмежувальний припис").
Обмежувальний припис є судовим рішенням, яке забороняє особі наближатися до людини, яка зазнає небажаної уваги або переслідування. Таким чином Трамп саркастично натякнув, що італійська прем'єрка нібито надто захоплена ним. За даними газети Corriere della Sera, уряд Італії не має наміру відповідати на нову публікацію президента США. Як зазначає видання, упродовж ночі Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні узгодили позицію, яка полягає в тому, щоб проігнорувати те, що вони вважають особистою та безпідставною атакою з боку Трампа. На публікацію американського президента відреагували італійські політики.
"Трамп – мерзенний хуліган. Повна солідарність з прем'єр-міністром", – написав лідер партії Azione Карло Календа.
Це вже не перший випадок публічних випадів Трампа на адресу Мелоні. Минулого місяця він заявив, що прем'єр-міністерка нібито благала його зробити спільне фото під час саміту G7.
"Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – сказав тоді президент США.
Сама Мелоні назвала ці слова повністю вигаданими.