Трамп знову висміяв прем'єрку Італії перед самітом НАТО

Це вже не перший випадок публічних випадів Трампа на адресу Мелоні.

Президент США Дональд Трамп перед самітом НАТО в Анкарі знову публічно висміяв прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Про це стало відомо із соцмережі Truth Social.

Трамп поширив світлину, на якій Мелоні дивиться на нього під час саміту G7, що відбувся минулого місяця у Франції. На фото був розміщений напис "Restraining order needed" ("Потрібен обмежувальний припис").

Обмежувальний припис є судовим рішенням, яке забороняє особі наближатися до людини, яка зазнає небажаної уваги або переслідування. Таким чином Трамп саркастично натякнув, що італійська прем'єрка нібито надто захоплена ним. За даними газети Corriere della Sera, уряд Італії не має наміру відповідати на нову публікацію президента США. Як зазначає видання, упродовж ночі Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні узгодили позицію, яка полягає в тому, щоб проігнорувати те, що вони вважають особистою та безпідставною атакою з боку Трампа. На публікацію американського президента відреагували італійські політики.