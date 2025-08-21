Трамп звинуватив Байдена в обмеженні права України бити по рф

За його словами, Джо Байден в "скував руки" Києву.

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного главу Білого дому Джо Байдена в тому, що той не дозволив Україні завдавати ударів по цілях на території росії.

Про це Трамп написав у четвер у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-нападницю. Це як у спорті: у команди чудовий захист, але їй заборонено грати в нападі", - йдеться в дописі.

За словами Трампа, у такій ситуації шансів на перемогу немає.

"Те саме й з Україною та росією. Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відповідати, лише захищатися. Що з цього вийшло?" — написав він.

Трамп також традиційно наголосив, що повномасштабної війни ніколи б не сталося, якби саме він був президентом. За його словами, тоді "шансів на війну було нуль". Свій допис він завершив словами:

"Попереду цікаві часи!!!"