Трамп звинуватив Байдена в обмеженні права України бити по рф
Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного главу Білого дому Джо Байдена в тому, що той не дозволив Україні завдавати ударів по цілях на території росії.
Про це Трамп написав у четвер у своїй соціальній мережі Truth Social.
"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-нападницю. Це як у спорті: у команди чудовий захист, але їй заборонено грати в нападі", - йдеться в дописі.
За словами Трампа, у такій ситуації шансів на перемогу немає.
"Те саме й з Україною та росією. Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відповідати, лише захищатися. Що з цього вийшло?" — написав він.
Трамп також традиційно наголосив, що повномасштабної війни ніколи б не сталося, якби саме він був президентом. За його словами, тоді "шансів на війну було нуль". Свій допис він завершив словами:
"Попереду цікаві часи!!!"