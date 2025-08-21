Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп звинуватив Байдена в обмеженні права України бити по рф

21 серпня 2025, 20:28
Трамп звинуватив Байдена в обмеженні права України бити по рф
За його словами, Джо Байден в "скував руки" Києву.

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного главу Білого дому Джо Байдена в тому, що той не дозволив Україні завдавати ударів по цілях на території росії. 

Про це Трамп написав у четвер у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-нападницю. Це як у спорті: у команди чудовий захист, але їй заборонено грати в нападі", - йдеться в дописі. 

За словами Трампа, у такій ситуації шансів на перемогу немає.

"Те саме й з Україною та росією. Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відповідати, лише захищатися. Що з цього вийшло?" — написав він.

Трамп також традиційно наголосив, що повномасштабної війни ніколи б не сталося, якби саме він був президентом. За його словами, тоді "шансів на війну було нуль". Свій допис він завершив словами: 

"Попереду цікаві часи!!!"

 
війнаДональд ТрампДжо Байден

Останні матеріали

Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється