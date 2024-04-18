Трампістка подала правки до закону на підтримку України: конгресмени в ЗСУ і біолабораторії

Член Палати представників США від республіканців Марджорі Тейлор Грін, яка входить до трампістів, запропонувала свої поправки у законопроєкт про підтримку України.

Вона запропонувала свої поправки до законопроєкту про фінансування України перед тим, як документ розгляне Палата представників в кінці тижня.

Правки навряд чи отримають підтримку серед колег Грін, адже вони дуже дивні.

Одна з поправок вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосує за законопроєкт про допомогу Україні - зобов’язаний вступити в Збройні сили України.

"Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній", – сказала Грін.

Ще одна поправка полягає у тому, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" і надати всі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування.

Решта правок вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду, і що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".

Грін подала поправку і до пакета фінансування Ізраїлю, закликаючи до використання запропонованих коштів для "розвитку космічної лазерної технології" на кордоні США з Мексикою.

"Раніше я голосувала за фінансування космічних лазерів для оборони Ізраїлю. Америка має серйозно ставитися до нашої національної безпеки та заслуговує на такий самий тип захисту нашого кордону, який Ізраїль має і з гордістю використовує", – сказала Грін.

Ми також повідомляли на початку місяця, що соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні.