Група конгресменів закликала міністра оборони США Ллойда Остіна прискорити постачання озброєнь Україні і дозволити бити по території рф американською зброєю.

Про це свідчить відповідне звернення Комітета з розвідки Палати представників США, які було опубліковане в мікроблозі X (Twitter).

"Українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як російські війська безкарно атакували українські населені пункти з території Росії. Українці не можуть захистити себе через нинішню політику адміністрації. Необхідно, щоб адміністрація Байдена надала військовим лідерам України можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад росії на їхню суверенну землю", - йдеться в дописі.

Політики заявили, що хочуть підтримати кілька термінових прохань з боку України. Зокрема, вони закликають Пентагон дозволити українській армії використовувати американську зброю для нанесення ударів по стратегічних цілях на території рф "за певних обставин".

Конгресмени закликають навчити роботі з американськими винищувачами F-16 більшу кількість українських пілотів.

За даними американських ВПС, до кінця цього року в США планують випустити всього 12 пілотів.

Також вони нагадали, що союзники запросили до семи додаткових батарей Patriot для захисту території України від російських ракетних атак.

В звернені наголошується, що допомога українській армії надходить у недостатній кількості та несвоєчасно, це погіршує важку ситуацію на фронті.