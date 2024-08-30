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В ОП і Міноборони озвучили подробиці переговорів української делегації із главою Пентагону

30 серпня 2024, 21:33
В ОП і Міноборони озвучили подробиці переговорів української делегації із главою Пентагону
Серед основних тем - оперативніше постачання допомоги з оголошених пакетів і спільне виробництво зброї.
Українська делегація, яка розпочала візит до Вашингтону, провела першу зустріч із американським міністром оборони Ллойдом Остіном.
 
Про це ідеться на сайті Президента України.
 
У зустрічі взяли участь керівник ОПУ Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ Володимир Горбатюк і начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ Микола Шевцов.
 
Єрмак і Умєров розповіли Останію про ситуацію на полі бою, потреби Сил оборони в озброєнні й техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи. Українська сторона зазначила, що Україна потребує посилення ППО для захисту людей і критичної інфраструктури.
 
Єрмак наголосив на тому, що для нашої держави надзвичайно важливо якомога швидше отримати зброю з уже оголошених оборонних пакетів.
 
На зустрічі говорили також про тренування українських бійців і спільне виробництво зброї.
 
Міноборони США повідомило, що зустріч відбувається перед засіданням у форматі "Рамштайн", яке пройде наступного тижня у Німеччині.
 
Остін заявив на зустрічі з українською делегацією, що партнери прагнутимуть задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття атак російських безпілотників і ракет.
 
Рустем Умєров підкреслив, що з Остіном зосередилися на розвитку української оборонної промисловості. 
 
"За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України", - зазначив міністр.

 

міноборониПентагонвійна в Україніросія окупанти

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