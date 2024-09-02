НАТО попереджає, що якщо союзники збиватимуть російські ракети, це матиме наслідки для Альянсу

Речник НАТО заявив, що Альянс "несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни росії" та "не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту" в Україні.

У Північноатлантичному Альянсі, коментуючи заклик міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського збивати російські ракети над територією України, заявили, що такі дії можуть мати наслідки для всього НАТО.

Про це представник Альянсу сказав у коментарі агентству Europa Press.

Речник НАТО заявив, що Альянс "несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни росії" та "не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту" в Україні.

Він визнав право кожного члена Альянсу захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".

"Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації", – додав речник.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Сікорський пояснив, що Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну між росією і Україною.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним", – сказав Сікорський.