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На 1000% впевнена, що Конгрес схвалить допомогу Україні, але обсяг може змінитися – Брінк

20 лютого 2024, 20:49
На 1000% впевнена, що Конгрес схвалить допомогу Україні, але обсяг може змінитися – Брінк
Фото: СБУ
Посол США Бріджит Брінк впевнена, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України.

Воно загальмувалось через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією і, ймовірно, сума буде зменшена.

Про це сьогодні вона сказала на зустрічі з журналістами в Києві передає Європейська правда.

"Говорячи про шанси на схвалення додаткового бюджетного запиту в Палаті представників США". - заявила Брінк. 

Вона додала, що повністю, на 100%, на 1000% впевнена, що ми продовжимо вас підтримувати.

"Я двічі говорила зі спікером, я знаю, що він підтримує Україну. Тож я впевнена в ухваленні – хоча не можу сказати, коли це станеться", – сказала посол.

Брінк також визнала, що ставлення до різних складових допомоги Україні в Конгресі відрізняється.

"Допомога складається з безпекової допомоги, макрофінансової допомоги, що йде в бюджет, а також економічної допомоги. Важливість безпекової частини самоочевидна. Але я також особисто пояснювала багатьом законодавцям, і представники уряду пояснюють, чому бюджетна та економічна підтримка так само важлива для того, щоби Україна встояла. Також це важливо для того, щоб Україна стала забезпечувати сама себе", - розказала посол США.

Брінк каже, що впевнена в ухваленні підтримки України в Конгресі.

"Щодо чіткого часу та складу цієї допомоги – цього я не знаю, бо це дуже політизоване рішення", - підсумувала американський посол. 

В середині лютого Конгрес пішов на канікули: допомогу Україні розглянуть в березні.

 

допомогаКонгресБрінк

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