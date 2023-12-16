Три країни НАТО планують скоро підписати угоду щодо спільної протидії мінам у чорному морі

Ініціатива передбачатиме патрулювання моря союзниками.

Туреччина, Болгарія та Румунія, які входять до складу Північноатлантичного Альянсу, планують на початку наступного року підписати угоду щодо протидії мінній небезпеці в Чорному морі в рамках тристоронньої ініціативи.

Про це пише агентство Anadolu з посиланням на міністра національної оборони Туреччини Яшара Гюлера.

За його словами, церемонію підписання можуть провести в Стамбулі 11 січня 2024 року. У заході мають взяти участь глави оборонних відомств перелічених трьох держав. Цьому передували кілька раундів обговорень ініціативи між делегаціями.

Пояснюючи сферу діяльності майбутньої групи співробітництва з протидії мінам, Гюлер сказав: "Мета — виявити міни, що дрейфують як з російських, так і з українських портів, і знищити їх до того, як вони досягнуть наших проток. Ми знищили міни, які виявили раніше в Чорному морі. Ми проводимо діяльність з виявлення мін за допомогою наших патрульних літаків і кораблів. Коли почало з’являтися багато мін, ми створили тристоронню структуру. Наші тральщики будуть постійно проводити патрулювання".

Турецький міністр оборони також вкотре висловив від імені своєї держави надію на якомога швидше закінчення війни росії проти України. Туреччина продовжує докладати зусилля для “вирішення цієї кризи”. Гюлер також виступив за відновлення “зернової угоди” та наголосив на важливості відновлення миру та стабільності в Чорному морі для всього світу.

Минулого місяця Bloomberg писав, що в разі офіційного ухвалення угоди між Туреччиною, Болгарією та Румунією сили з розмінування не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною операцієючорноморських союзників з часу, коли рф розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.