Тристоронній саміт США, України та росії не гарантований – позиція Білого дому

Навіть якщо тристоронній саміт за участю рф відбудеться, процес узгодження гарантій безпеки буде тривалим і складним.

Зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн не обов’язково має призвести до тристороннього саміту за участю рф.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post із посиланням на джерело у Білому домі

За словами представника Білого дому, Сполучені Штати сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч за участю Трампа, путіна та Зеленського.

Проте чиновник застеріг, що Білий дім не обов'язково очікує такого результату від зустрічі в понеділок.

Видання зазначає, що розроблення гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити путіну продовжувати свою війну, поки деталі остаточно узгоджуються.

Сьогодні ж має відбутись зустріч Трампа та Зеленського.