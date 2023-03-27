Це не космічні кораблі, а пілоти літаків у вас є — глава МЗС Естонії про F-16 для України

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що партнери мають відмовитися від принципу поетапної військової підтримки України.

На його думку, потрібно вже надати все необхідне для української перемоги, в тому числі винищувачі F-16.

Йдеться в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я дуже сподіваюся, що за підсумками минулого року ми зрозуміли, що ми маємо бути не реактивними, а проактивними у цьому сенсі. Що стосується F-16, то пілоти – це пілоти, і ми не говоримо про якісь космічні кораблі. А пілоти літаків у вас є, вони будуть навчені за короткий термін", - сказав естонський міністр.

Він вважає, що дуже важливо, що ці F-16 можуть бути і платформою протиповітряної оборони, тому що їхня швидкість може бути використана для запуску ракет проти російських С-300. Тож вони є частиною повітряного щита для захисту української цивільної інфраструктури та людей, зазначив глава естонської дипломатії.

"Я думаю, що ми надмірно драматизуємо, коли беремо один елемент озброєння, і вважаємо, що це буде геймчейнджером. Це геймчейнджер у військовому сенсі, це те, що потрібно Україні, але це не геймчейнджер у стратегічній перспективі. Тож я дійсно закликав би ті країни, які володіють цими системами озброєнь, поставити на справді стратегічну перспективу інвестування в українську перемогу", - заявив Урмас Рейнсалу.

Міністр закордонних справ Естонії сумнівається, що поетапна філософія військової підтримки України є ефективною з погляду рентабельності.