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Ціни на газ в Європі штормить через операцію України в Курській області – Bloomberg

08 серпня 2024, 13:13
Ціни на газ в Європі штормить через операцію України в Курській області – Bloomberg
Фото: Радіо Свобода
Базові ф'ючерси зросли на 2,6%, до майже 39 євро за мегават-годину.
Європейські ціни на природний газ відновили зростання, торгуючись на найвищих рівнях цього року. Учасники ринку стежать за транзитом російського палива через Україну з огляду на ситуацію у Курській області росії.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що базові ф'ючерси зросли на 2,6%, до майже 39 євро за мегават-годину. Це найвищий показник з грудня. Водночас росія оголосила надзвичайний стан в Курській області на кордоні з Україною, оскільки бойові дії тривають після вторгнення ВСУ в район, де знаходиться ключовий пункт прийому газу.
 
За даними агентства, наразі потоки природного газу через Україну продовжують надходити, хоча і на найнижчих рівнях цього року. Трейдери зосереджені на розвитку подій на прикордонній станції "Суджа", яка є частиною останнього трубопровідного маршруту до Європи через Україну.
 
російський експортер ПАТ "Газпром" заявив, що в четвер транзит через пункт прийому "Суджа" встановлено на рівні 37,3 млн кубометрів на добу. Невелике зниження пов'язане зі зменшенням кількості запитів від клієнтів, кажуть люди, знайомі з цим питанням.
 
Журналісти зазначають, що термін дії угоди про транзит російського газу через Україну закінчується в кінці року, але раптове і більш раннє припинення поставок стане шоком, оскільки деякі країни Центральної Європи залежать від російського ресурсу.
 
Цього літа європейський ринок газу був нестабільним, оскільки спекотна погода в деяких частинах Азії та Європи підвищила попит і посилила конкуренцію за вантажі на тлі проблем з постачанням в інших країнах світу. З початку квітня ф'ючерси на газ зросли приблизно на 40%.

 

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