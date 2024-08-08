Ціни на газ в Європі штормить через операцію України в Курській області – Bloomberg

Базові ф'ючерси зросли на 2,6%, до майже 39 євро за мегават-годину.

Європейські ціни на природний газ відновили зростання, торгуючись на найвищих рівнях цього року. Учасники ринку стежать за транзитом російського палива через Україну з огляду на ситуацію у Курській області росії.

Зазначається, що базові ф'ючерси зросли на 2,6%, до майже 39 євро за мегават-годину. Це найвищий показник з грудня. Водночас росія оголосила надзвичайний стан в Курській області на кордоні з Україною, оскільки бойові дії тривають після вторгнення ВСУ в район, де знаходиться ключовий пункт прийому газу.

За даними агентства, наразі потоки природного газу через Україну продовжують надходити, хоча і на найнижчих рівнях цього року. Трейдери зосереджені на розвитку подій на прикордонній станції "Суджа", яка є частиною останнього трубопровідного маршруту до Європи через Україну.