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ЦРУ попереджає Трампа про ризики угоди з Іраном – Axios

16 червня 2026, 11:35
ЦРУ попереджає Трампа про ризики угоди з Іраном – Axios
Фото: з вільного доступу
Риторика іранських посадовців у внутрішніх обговореннях не збігається з їхніми заявами, які передаються США через посередників.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф поінформував президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців про те, що дані американської розвідки викликають серйозні сумніви щодо готовності Ірану піти на ключові ядерні поступки, яких Вашингтон очікує в межах потенційної остаточної угоди.

Про це повідомляє Axios із посиланням на три обізнані джерела.

За даними співрозмовників видання, напередодні оголошення про погодження меморандуму між США та Іраном у Білому домі відбулася серія нарад за участю Трампа та його радників. Під час обговорень аналізували інформацію кількох американських розвідувальних відомств.

Вона, зокрема, свідчила, що риторика іранських посадовців у внутрішніх обговореннях не збігається з їхніми заявами, які передаються США через посередників.

Реткліфф і держсекретар Марко Рубіо, за словами джерел, висловили сумніви щодо того, що Іран погодиться на кроки у ядерній сфері, яких вимагає Вашингтон. Один зі співрозмовників зазначив, що розвідувальні дані вказують на невідповідність між намірами Тегерана та його публічними зобов’язаннями.

Меморандум, про який ідеться, має закріпити перемир’я та запустити 60-денний переговорний процес, який може бути продовжений за згодою сторін. Скептики угоди в США вважають, що Іран може отримати вигоди від домовленостей, не погоджуючись на ключові вимоги Вашингтона.

Іран, зі свого боку, підтверджує зобов’язання не створювати та не набувати ядерної зброї. У документі також передбачається обговорення утилізації запасів збагаченого матеріалу та параметрів майбутнього збагачення урану.

На час переговорів сторони планують зберегти поточний статус-кво: Іран – щодо своєї ядерної програми, США – без запровадження нових санкцій і без додаткового нарощування військової присутності в регіоні.

У разі досягнення фінальної угоди передбачається поступове пом’якшення санкцій і можливе виведення американських сил, розгорнутих у регіоні.

Водночас Трамп заявив, що меморандум уже підписано, а Ормузька протока частково відкрита для судноплавства.

СШАІранДональд ТрампЦРУугода

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