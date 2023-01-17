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Ця війна може піти далі: перша леді України Олена Зеленська застерегла світових лідерів у Давосі

17 січня 2023, 14:02
Ця війна може піти далі: перша леді України Олена Зеленська застерегла світових лідерів у Давосі
Олена Зеленська. Давос 2023
Ми не хочемо, щоб дітей десь у світі змушували вчитися захищатися від радіаційних захворювань.

Перша леді України Олена Зеленська під час свого виступу на Міжнародному економічному форумі у Давосі закликала світових лідерів зробити все можливе для реалізації формули миру для України та запобігання глобальної кризи у світі, яка виникне внаслідок російського вторгнення в Україну.

Олена Зеленська попередила, що росія намагатиметься поширити свою війну на інші країни та "ніколи не збиралася обмежуватися українськими кордонами", пише Sky News.

"Ця війна може піти далі", – заявила вона, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Звертаючись до світових лідерів, перша леді сказала, що світ має працювати над уникненням "повномасштабної глобальної кризи".

Звертаючись до ймовірності ядерної аварії в Україні, пані Зеленська підкреслила, що ми "не можемо допустити нового Чорнобиля".

"Ми не хочемо, щоб дітей десь у світі змушували вчитися захищатися від радіаційних захворювань", – зауважила вона.

"Зараз є загроза обвалу того життя, до якого звикли люди в світі або до якого вони прагнуть. Яким може бути життя у світі, якщо дозволено бити з танків по атомних станціях? Що буде з інфляцією, якщо державні кордони буде дозволено порушувати і цілісність країн буде руйнуватися? Як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо не зупинив спалення цілих міст в Україні? Це те, що робить росія. І ви всі знаєте, що росія ніколи не мала на меті обмежитися українською територією", – наголосила перша леді.

Спостережний орган ООН протягом кількох місяців намагався досягти рішення після того, як росія захопила Запорізьку атомну електростанцію, яка зазнавала неодноразових обстрілів. 

ДавосУкраїна

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