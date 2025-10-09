Туреччина приєднається до міжнародної групи з контролю перемир’я між Ізраїлем і Хамасом

Він також наголосив, що Анкара сприятиме відновленню зруйнованого Сектора Газа.

Туреччина має намір увійти до міжнародної "робочої групи", яка контролюватиме виконання перемир’я між Ізраїлем і Хамасом у Секторі Газа.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Reuters.

"Якщо Бог дозволить, ми, як Туреччина, візьмемо участь у робочій групі, яка буде контролювати виконання угоди на місцях", — сказав турецький лідер під час промови в Анкарі.

Він також наголосив, що Анкара сприятиме відновленню зруйнованого Сектора Газа.

За даними агентства, турецький посадовець повідомив, що його країна братиме участь у спільній оперативній групі разом з Ізраїлем, США, Катаром та Єгиптом. Її завданням стане пошук тіл загиблих заручників, місцезнаходження яких досі невідоме. Водночас поки що не ясно, чи йдеться про ту саму структуру, про яку згадував Ердоган.

Мирний план Трампа

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп представив план врегулювання конфлікту у Секторі Газа, що складається з 20 пунктів. Документ передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка наглядатиме за технократичним, аполітичним палестинським комітетом, відповідальним за щоденне управління Газою. Співголовами Ради мають стати сам Трамп і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем і Хамасом за посередництва представників США, Катару та Єгипту.

Напередодні Трамп повідомив про підписання сторонами першої фази його мирного плану, згідно з якою невдовзі мають звільнити всіх заручників, а ізраїльські війська відійдуть до погодженої лінії. Американський лідер допустив, що звільнення заручників може відбутися вже 13 жовтня.

За даними ізраїльських джерел, у найближчі дні очікується звільнення 20 ізраїльських заручників, які утримуються у Газі.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України привітало домовленості між Ізраїлем та Хамасом і закликало всі сторони до їх сумлінного виконання.

У МЗС назвали угоду "важливим першим кроком на шляху до довгострокової стабілізації ситуації на Близькому Сході" та відзначили лідерство США і особисту роль Дональда Трампа в пошуку шляхів припинення кровопролиття.

Також у відомстві підкреслили внесок Туреччини, Катару та Єгипту у досягнення домовленостей і висловили сподівання, що зусиль міжнародної спільноти вистачить, аби примусити росію завершити війну проти України.