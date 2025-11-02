Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина скорочує закупівлі нафти рф після запровадження нових санкцій

02 листопада 2025, 18:08
Туреччина скорочує закупівлі нафти рф після запровадження нових санкцій
УНІАН
Після посилення західних санкцій проти рф турецькі нафтопереробні заводи почали активніше закуповувати сировину з альтернативних джерел.

Провідні нафтопереробні заводи Туреччини почали активно переорієнтовуватися на постачання сирої нафти з неросійських джерел після запровадження нових західних санкцій проти росії.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела. 

Один із найбільших турецьких нафтопереробних заводів, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно закупив чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших країн, не пов’язаних із РФ. Очікується, що ці вантажі прибудуть у грудні.

За оцінками, обсяг нових закупівель становить від 77 000 до 129 000 барелів на добу, залежно від розміру партій, що свідчить про суттєве скорочення імпорту російської нафти.

Аналітики компанії Kpler, яка відстежує глобальні потоки сировини, зазначають, що ще у вересні та жовтні російська нафта забезпечувала майже весь обсяг переробки на заводі STAR, що близько 210 000 барелів на добу.

Інший великий турецький нафтопереробник Tupras також нарощує закупівлі альтернативних сортів нафти, близьких за якістю до російської Urals, насамперед з Іраку.

За даними джерел агентства, Tupras, що володіє двома великими нафтопереробними заводами, може повністю відмовитися від російської сировини на одному з них, аби зберегти можливість експорту пального до країн ЄС без порушення санкційних вимог. На іншому підприємстві компанія, ймовірно, продовжить обмежену переробку російської нафти.

Нові обмеження, ухвалені Європейським Союзом та країнами "Групи семи", поширюються не лише на російські нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснефть", а й на їхні дочірні компанії, що займаються розвідкою, видобутком, транспортуванням і переробкою нафти та газу.

 

РосіяТуреччинанафта

Останні матеріали

Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О’Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється