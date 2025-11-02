Після посилення західних санкцій проти рф турецькі нафтопереробні заводи почали активніше закуповувати сировину з альтернативних джерел.

Провідні нафтопереробні заводи Туреччини почали активно переорієнтовуватися на постачання сирої нафти з неросійських джерел після запровадження нових західних санкцій проти росії.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела.

Один із найбільших турецьких нафтопереробних заводів, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно закупив чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших країн, не пов’язаних із РФ. Очікується, що ці вантажі прибудуть у грудні.

За оцінками, обсяг нових закупівель становить від 77 000 до 129 000 барелів на добу, залежно від розміру партій, що свідчить про суттєве скорочення імпорту російської нафти.

Аналітики компанії Kpler, яка відстежує глобальні потоки сировини, зазначають, що ще у вересні та жовтні російська нафта забезпечувала майже весь обсяг переробки на заводі STAR, що близько 210 000 барелів на добу.

Інший великий турецький нафтопереробник Tupras також нарощує закупівлі альтернативних сортів нафти, близьких за якістю до російської Urals, насамперед з Іраку.

За даними джерел агентства, Tupras, що володіє двома великими нафтопереробними заводами, може повністю відмовитися від російської сировини на одному з них, аби зберегти можливість експорту пального до країн ЄС без порушення санкційних вимог. На іншому підприємстві компанія, ймовірно, продовжить обмежену переробку російської нафти.

Нові обмеження, ухвалені Європейським Союзом та країнами "Групи семи", поширюються не лише на російські нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснефть", а й на їхні дочірні компанії, що займаються розвідкою, видобутком, транспортуванням і переробкою нафти та газу.