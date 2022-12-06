Туреччина вимагає гарантій: у Босфорі затор із танкерів з російською нафтою

Туреччина вимагає надання гарантійних листів від страхових компаній для проходження танкерів з російською та казахською нафтою

Туреччина вимагає надання гарантійних листів від страхових компаній для проходження танкерів з російською та казахською нафтою, повідомляє Bloomberg.

Після введення граничної ціни на російську нафту проходу через Босфор очікують майже два десятки нафтових танкерів.

“Судна з російською та казахською нафтою, які не мають страхових листів (підтвердження чинності гарантій від страхових компаній - ред.) та хочуть пройти через протоки, утримуються. З цієї причини видно, що на півночі Босфору скупчилися кораблі з російською та казахською нафтою”, - повідомляє видання з посиланням на документи, які є в його розпорядженні.

Після рішення про граничну ціну на нафту, яке набуло чинності в п’ятницю, Туреччина ввела вимогу про те, що судна, що перевозять нафту в турецьких водах, повинні надати в якості гарантії "страхового листа" від страхових компаній із підтвердженням страхових виплат.

Наразі міжнародна група London P&I Club, яка охоплює 95% світового танкерного флоту, та страхує судна від ризиків, заявила, що листи, які запитує Туреччина, на даний момент не можуть бути надані.