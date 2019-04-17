"Турецький потік": Сербія розпочала будівництво газопроводу в обхід України

У Сербському уряді очікують, що свою ділянку російського газопроводу в обхід України там завершають до кінця 2019 року

У Сербії почалось будівництво російського газопроводу в обхід України - "Турецького потоку". За допомогою цього газопроводу Росія прагне відмовитися від послуг українського транзиту газу.

Про початок будівельних робіт у Сербії повідомив міністр закордонних справ країни Івіца Дачич після зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, інформує "Комерсант".

"Ми не будемо чекати, коли буде збудовано болгарську ділянку. Ми вже почали роботи з будівництва сербської ділянки "Турецького потоку", - повідомив Дачич.

Нагадаємо, що запустити "Турецький потік" планують до кінця 2019 року, коли завершиться чинна нині угода про транзит російського газу до ЄС через Україну. Паралельно з цим, Росія будує ще один газопровід в обхід України - "Північний потік-2". У разі запуску двох газопроводів Росія зможе повністю відмовитися від послуг української газотранспортної системи, які приносять державі щорічно до 3 мільярдів доларів.

"Турецький потік" "Газпром" будує з Росії до Туреччини, а звідти — до Болгарії, Сербії та кордону з Угорщиною. Загальна потужність "Турецького потоку" складає 15,75 мільярда кубометрів газу на рік. Ще стільки ж Росія постачатиме цим трубопроводом до Туреччини.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що "Турецький потік" мають завершити згідно з розкладом, хоча напередодні повідомлялось про затримки у будівництві цього газопроводу.

Зазначимо, що наразі російський газ до Європи постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит Україна та Росія досі не уклали. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

Росія прагне відмовитися від послуг українського транзиту. Для цього там будують газопроводи в обхід України: "Північний потік-2" та "Турецький потік". Введення їх в експлуатацію дасть змогу російському "Газпрому" постачати ті ж обсяги газу до Європи, що й зараз, не використовуючи українські газопроводи.

Водночас наразі "Газпром" зіткнувся з труднощами щодо побудови "Північного потоку-2", тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене. Для того, щоб укласти нову угоду про транзит проводяться тристоронні переговори, у яких беруть участь представники України, Росії та Єврокомісії.

21 січня на тристоронніх переговорах між Україною, Росією та ЄС щодо транзиту газу, російська сторона повідомила, що готова продовжити чинні контракти про транзит після 2019 року.

На тристоронніх перемовинах 21 січня в Брюсселі Україна отримала пропозицію щодо можливих об'ємів та термінів контракту на транзит газу після 2019 року й узяла два місяці на обговорення пропозиції.

Напередодні переговорів у "Нафтогазі" повідомили, що готові знизити суму позивних вимог проти "Газпрому" до Стокгольмського арбітражу з майже 12 мільярдів доларів до 2 мільярдів доларів у тому разі, якщо російська сторона погодиться укласти новий договір про транзит газу після 2019 року.