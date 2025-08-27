Туск анонсував новий закон про соцдопомогу для українських працівників у Польщі

Такий крок став відповіддю на президентське вето, яке відклало попередній закон про допомогу іноземцям.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд працює над альтернативним законопроєктом, який обмежить виплати соціальної допомоги, зокрема 800+, лише для тих громадян України, які працюють у Польщі.

Про це інформує портал Money.pl.

У середу, 27 серпня, під час засідання уряду Туск прокоментував нещодавнє президентське вето на ухвалений Сеймом закон, який, серед іншого, передбачав зміни у механізмі надання соціальної допомоги українцям.

"Ви добре знаєте, пане президенте, що законопроєкт з цього питання практично готовий. І що закон, який ви ветували, матиме неприємні наслідки. Але ми не будемо сперечатися, бо самі запропонували зміни щодо виплати 800+... Водночас ветування документа, який регулював набагато ширше коло питань, може мати серйозні наслідки для польських компаній", - звернувся Туск до президента Кароля Навроцького.

За даними видання, уряд готує альтернативне рішення, що базується на передвиборчій обіцянці кандидата в президенти від партії Туска - Рафала Тшасковського. Йдеться про законопроєкт, який передбачає надання соціальних виплат іноземцям, зокрема українцям, лише у разі їх офіційного працевлаштування.

"Я припускаю, що основою для подальшої роботи стане передвиборчий проєкт Тшасковського, оновлений з урахуванням ключових елементів із ветованого закону", - зазначив співрозмовник видання з канцелярії прем’єра.

Водночас ситуація ускладнюється тим, що в Сеймі вже перебуває альтернативний законопроєкт, поданий самим президентом.

"Є наш закон. Нехай над ним працюють. Якщо уряд внесе до нього поправки, у консультації з нами - ми відкриті до діалогу. Час ще є: маємо понад 30 днів не на створення нового закону, а на новелізацію чинного", - повідомив один із соратників президента Навроцького.

Речник уряду Адам Шлапка у вівторок заявив, що до наступного засідання Сейму, яке відбудеться 8 вересня, Кабінет міністрів представить своє рішення щодо ветованого президентом закону про допомогу громадянам України.

Паралельно уряд також працює над ширшим підходом, а саме обмеженням соціальних виплат для всіх іноземців, які не працюють у Польщі.