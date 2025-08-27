Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туск анонсував новий закон про соцдопомогу для українських працівників у Польщі

27 серпня 2025, 14:49
Туск анонсував новий закон про соцдопомогу для українських працівників у Польщі
Фото: з вільних джерел
Такий крок став відповіддю на президентське вето, яке відклало попередній закон про допомогу іноземцям.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд працює над альтернативним законопроєктом, який обмежить виплати соціальної допомоги, зокрема 800+,  лише для тих громадян України, які працюють у Польщі.

Про це інформує портал Money.pl.

У середу, 27 серпня, під час засідання уряду Туск прокоментував нещодавнє президентське вето на ухвалений Сеймом закон, який, серед іншого, передбачав зміни у механізмі надання соціальної допомоги українцям.

"Ви добре знаєте, пане президенте, що законопроєкт з цього питання практично готовий. І що закон, який ви ветували, матиме неприємні наслідки. Але ми не будемо сперечатися, бо самі запропонували зміни щодо виплати 800+... Водночас ветування документа, який регулював набагато ширше коло питань, може мати серйозні наслідки для польських компаній", - звернувся Туск до президента Кароля Навроцького.

За даними видання, уряд готує альтернативне рішення, що базується на передвиборчій обіцянці кандидата в президенти від партії Туска - Рафала Тшасковського. Йдеться про законопроєкт, який передбачає надання соціальних виплат іноземцям, зокрема українцям, лише у разі їх офіційного працевлаштування.

"Я припускаю, що основою для подальшої роботи стане передвиборчий проєкт Тшасковського, оновлений з урахуванням ключових елементів із ветованого закону", - зазначив співрозмовник видання з канцелярії прем’єра.

Водночас ситуація ускладнюється тим, що в Сеймі вже перебуває альтернативний законопроєкт, поданий самим президентом.

"Є наш закон. Нехай над ним працюють. Якщо уряд внесе до нього поправки, у консультації з нами - ми відкриті до діалогу. Час ще є: маємо понад 30 днів не на створення нового закону, а на новелізацію чинного", - повідомив один із соратників президента Навроцького.

Речник уряду Адам Шлапка у вівторок заявив, що до наступного засідання Сейму, яке відбудеться 8 вересня, Кабінет міністрів представить своє рішення щодо ветованого президентом закону про допомогу громадянам України.

Паралельно уряд також працює над ширшим підходом, а саме  обмеженням соціальних виплат для всіх іноземців, які не працюють у Польщі.

 
Польщабіженці

Останні матеріали

Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється