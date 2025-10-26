Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Туск: Brexit "є однією з найбільших помилок Європи"

26 жовтня 2025, 18:50
Туск: Brexit
Фото: ukrinform.ua
На думку Туска, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.
Голова уряду Польщі Дональд Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з Європейського Союзу.
 
Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Sunday Times.
 
Туск нагадав, що під час "Брекзіту" він був головою Європейської ради.
 
"Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій історії. І сьогодні, на мою думку, це вже набагато очевидніше", - зазначив польський прем'єр.
 
На думку Туска, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.
 
"Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною. Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії - організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною", - зазначив він.

 

Дональд Тусквійна в Україніросія окупанти

