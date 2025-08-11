Туск закликав США та Європу узгоджувати мирні умови з Україною

Зустріч має відбутися вже цієї п'ятниці.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перед зустріччю президента США Дональда Трампа та очільника кремля владіміра путіна американська сторона погодилася проконсультуватися з європейськими партнерами. Він також додав, що рішення щодо можливого обміну територіями не можна вирішувати без України.

Про це передає польське видання WP.

"Ми вважаємо, що рішення щодо цього потенційного обміну територіями та інших мирних умов, оскільки зараз багато спекуляцій з цього приводу, мають бути узгоджені за участю України. Важливо дотримуватися принципу "нічого про Україну без України". Так само, як ми завжди хотіли б, щоб ніхто не вирішував питання Польщі без нас", – заявив Туск.

Він також додав, що "американська сторона зобов'язалася проконсультуватися зі своєю позицією з європейськими партнерами перед зустріччю на Алясці". За словами польського прем’єра, він постійно контактує з європейськими лідерами, які підготували вищезгадану спільну позицію, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Трамп заявляв, що 15 серпня в Алясці він зустрінеться з путіним у спробі досягти припинення вогню в Україні.