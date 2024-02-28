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ПОЛІТИКА

Туск збирає саміт і веде перемовини з Україною про тимчасове закриття кордону для торгівлі товарами

28 лютого 2024, 16:42
Туск збирає саміт і веде перемовини з Україною про тимчасове закриття кордону для торгівлі товарами
Фото: Shutterstock
За словами Туска, тема закриття кордонів також буде підійматись під час його зустрічі з фермерами.

Представники Польщі та України ведуть перемовини щодо закриття кордону між країнами для торгівлі.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РАР.

За словами Туска, тема закриття кордонів також буде підійматись під час його зустрічі з фермерами. Він зауважив, що вже була спроба обмежити надходження сільськогосподарської продукції з України. Тобто, щоб без мита могло входити стільки, скільки в середньому у 2022-2023 роках.

Однак в Брюсселі Польща планує запропонувати, щоб референтним періодом були не 22/23 роки, а час до війни.

"Щоб ліміти були більш обмежувальними, тобто щоб вони не загрожували польським виробникам", - пояснив він.

За його словами, також ведуться переговори з українською стороною про "тимчасове закриття кордону для обміну товарами".

"Відомо, що це буде тимчасовим і взаємно болючим рішенням. Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди за погодженням з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом, але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим", - заявив Туск.

Варто зауважити, що польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки. Це дуже ускладнює український експорт.

Фермери вимагають, щоб окрім заборони на імпорт українського зерна до Польщі, влада також заборонила ввозити фрукти, яйця та м'ясо.

ПольщакордонфермериТуск

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